Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis beyaza büründü.

Kentte dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldiğini, merkez ve ilçelere bağlı 111 köy yoluna da ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının İl Özel İdaresine bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle açma çalışmalarına başlanıldığı, yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezine son 24 saatte 20 santimetre kar yağdığını yerdeki toplam kar kalınlığının ise, 1,70 metre olduğunu açıkladı.

Yağışların aralıklarla devam edeceğini bildiren Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğuna işaret etti.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyen Yetkililer, sürücülerin de buzlanma riskine karşı duyarlı olmaların istedi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri ve ana arterlerde Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.