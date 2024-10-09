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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi, turizm denince akla gelen ilk yerlerden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarıyla boğuşmayı sürdürüyor..

İlçedeki su sıkıntısı ve isale hattı patlamaları gibi kronik sorunlar, halkın kaderi haline gelmiş durumda.

Bir türlü çözüme kavuşamayan kronik sorun, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İSALE PATLADI

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki ana isale hattında patlama oldu.

SU DENİZE GİRENLERİN ÜZERİNE AKTI

Patlama sonrası yolda açılan dev çukurdan tonlarca su, rampa aşağı akıp dereye, oradan da denize ulaştı.

O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı.

Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.