Bolu’da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Bolu’da Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

SAĞANAK, VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Aniden bastıran sağanak nedeniyle semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Birçok pazarcı ürünlerinin ıslanmaması için brandalar ve naylonlarla önlem almaya çalıştı.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.