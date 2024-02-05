Bolu’da feci kaza: 5 yaralı Bolu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Bolu'da Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde, Hacı Nakkaş Cami önünde bulunan kavşakta Taner Ü. idaresindeki 14 ABT 555 plakalı otomobil ile Hamdi Umut Y. yönetimindeki 06 CMK 387 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü alkollü çıktı

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil sürücülerinden Taner Ü.'nün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Polise zorluk çıkardılar

Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen Taner Ü. ve yakınları ile arkadaşları polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı.

Büyük çapta maddi hasar yaşandı

Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, Taner Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Kazada iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)