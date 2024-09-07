AA & Ensonhaber

Hindistan’ın Mumbai şehrinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere dün havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 civarında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, havalimanı personeli ve vatandaşlar hızla bölgeden uzaklaştırıldı.

Uçakta bulunan 234 yolcu ve 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Gece yarısına kadar süren bomba uzmanlarının detaylı incelemeleri sonucunda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 23.30 itibarıyla havalimanının yeniden uçuşlara açıldığını duyurdu.

'DIŞ HATLAR'DA BEKLEDİLER

Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken, Hindistan yolcuları dış hatlar servisinde sabahladı. Havalimanında parka çekilen uçak firması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gerekli tüm kontroller yapıldı ve müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı kendilerine verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizin, mürettebatımızın ve uçağımızın emniyeti ve güvenliği Vistara için son derece önemlidir.