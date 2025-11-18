BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.