BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

- BUDO'nun İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında planlanan 8 seferi iptal edildi.
- İptal kararı, Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgar ve dalgaların sefer güvenliğini etkileyeceği gerekçesiyle alındı.
- İptal edilen seferler arasında Mudanya-İstanbul ve Armutlu-İstanbul hatları yer alıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.