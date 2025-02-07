BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar