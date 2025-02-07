BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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