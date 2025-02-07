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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.