Bugünkü iftar ve teravih vakitleri: 26 Şubat 2026 illere göre ezan saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak eden Müslümanlar, oruç ve namaz ibadetlerini aksatmamaya özen gösteriyor.

İftar sonrası kılınan teravih namazı ile birlikte günlük olarak ezan saatleri araştırılıyor.

Müminler, yaşadıkları ile göre ezanı kaçırmamak adına arama motorları üzerinden "bugün iftar saat kaçta", "bugün teravih saat kaçta kılınacak" gibi soruları yöneltiyor.

Günlük olarak ezan saatleri, Diyanet tarafından paylaşılıyor.

İşte, 26 Şubat 2026 Perşembe bugünkü iftar ve teravih namazı saatleri...

26 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 18.58

İzmir: 19.08

Ankara: 18.43

TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.17

İzmir: 20.23

Ankara: 20.01

DİYANET İLLERE GÖRE EZAN VAKİTLERİ 2026