İzmir’de 57 yıldır süren tapu davası: 800 kişi hâlâ mağdur

Urla Teos Yapı Kooperatifi’ne üye 800 hissedar, yıllar önce Yağcılar Köyü’nden satın aldıkları arsaların tapularına kavuşamıyor. 1969 yılında başlayan mülkiyet haklarının korunması mücadelesi, kooperatifin tapularının idari ve hukuki gerekçelerle defalarca iptal edilmesiyle uzun yıllardır devam ediyor.

Bugün çoğu 80 yaşını aşan üyeler, farklı illerden gelerek duruşmalara katılıyor. Üyelerin vefat etmesiyle davalar ikinci kuşak tarafından sürdürüyor. Katılımcılar, uzun yıllardır süren mağduriyetlerinin kalıcı olarak çözülmesini istiyor.

MAHKEME BELGELERİ TALEP ETTİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Urla 3. Asliye Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, mahkeme heyeti Urla Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü’nden eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Kök tapunun geçmiş kayıtları ve güncel parsel numaralarının iletilmesi, önceki bilirkişi raporunda koordinatları belirlenen alanların güncel parsel bilgileriyle eşleştirilmesi talep edildi.

Mahkeme, gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasının ardından denetime uygun detaylı bilirkişi raporunun sunulabilmesi amacıyla duruşmayı 20 Mayıs’a erteledi.

MAĞDURİYETLER İKİNCİ KUŞATLA DEVAM EDİYOR

Avukat Makbule Gülşahin Erbay, sürecin ilk kuşak hak sahipleri tarafından başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

Birçok üyemiz adaletin tecelli ettiğini göremeden vefat etti. Bugün 80-90 yaşlarındaki üyelerimiz, her duruşmaya tekerlekli sandalyeleriyle katılıyor. Üniversite raporları ve bilirkişi incelemeleri arazinin orman vasfı taşımadığını tescil etmiş olmasına rağmen mülkiyet haklarımız fiilen engelleniyor.

Tapu sahipleri, hukuki mücadelenin çocuklarına kaldığını, yıllar süren belirsizliğin sona ermesini beklediklerini vurguladı.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Tapu sahipleri, mülklerini genç yaşta büyük fedakârlıklarla aldıklarını, resmi belgelerine rağmen haklarının hâlâ tesis edilemediğini belirtti. 92 yaşındaki bir üye, “Yıllardır süregelen bekleyişimiz sonucunda hiçbir mülkiyete sahip olamadık. Devlet yetkililerinden hukuka ve hakkaniyete uygun olanı yerine getirmelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hak sahipleri, yıllardır devam eden tapu sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesini ve mülkiyet haklarının tesis edilmesini bekliyor.