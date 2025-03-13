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Bursa’da 2 kişiye hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

Bursa’da 2 kişiye hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Bursa’da yolun karşısına geçmekte olan 2 kişiye hafif ticari araç çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.