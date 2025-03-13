Bursa’da 2 kişiye hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
İHA

Bursa’da gece saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde D.İ. idaresindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarptı.

YARALI 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kaza sonucu yayaların biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar