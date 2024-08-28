Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

İHA
Bursa’nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
YANGIN KONTROL ALTINDA
12 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı.
Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile toplamda 85 araç 302 personel müdahalede bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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