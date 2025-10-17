Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, MÜSİAD tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

"YIL SONU İTİBARIYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK 16’NCI EKONOMİSİ KONUMUNA YÜKSELMİŞ OLMAYI TAHMİN EDİYORUZ"

Burada konuşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen Türkiye, üretim gücüyle, yatırım ortamıyla ve rekabet kapasitesiyle dikkat çeken bir konumda yükselişini sürdürmektedir. Ekonomimiz, hem bölgesel hem de küresel ölçekte güven veren sağlam yapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. 2024 yılında yüzde 3,3’lük bir büyüme kaydeden ekonomimizin, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu istikrarlı büyüme performansı, ülkemizin güçlü ekonomik temellerini, dinamik özel sektörünü ve etkin kamu politikalarını bir kez daha ortaya koymaktadır. 2025 yılında 1,5 trilyon doları aşması bekliyoruz. Bu şekilde yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi konumuna yükselmiş olmayı tahmin ediyoruz. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre ise dünya sıralamasında 11’inci, Avrupa’da ise 4’üncü sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya'yı da geride bıraktık"

'TÜRKİYE'NİN DÜNYA MAL İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 1,07 SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR

Yılmaz, Türkiye'nin, 2024 yılında mal ihracatı oranında yüzde 2,5 artış sağlanarak, 262 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bunun rekor bir seviye olduğunu belirten Yılmaz şunları dedi: