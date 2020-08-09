CHP Kadın Kolları'nda seçim günü

3 kez ertelenen CHP Kadın Kolları Kurultayı bugün başladı.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle iki kez ertelenen CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı, bir kez de CHP Parti Meclisi toplantısının dün yapılması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

3 kez ertelenen kurultay nihayet bugün başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI MEVCUT BAŞKAN YAPTI

Bilkent Odeon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurultayda, açılış konuşmasını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı.

Köse, kadının özgürleşmesinin, tali bir mesele değil çağdaş, adil ve özgür bir toplum olmanın birinci koşulu olduğunu belirtti.

KAFTANCIOĞLU KONUŞMA YAPTI

Kurultayda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir konuşma yaparken, resmi olarak adaylığını açıklayan Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka da partili kadınlara seslendi.