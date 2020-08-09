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    CHP Kadın Kolları'nda seçim günü

    CHP Kadın Kolları'nda seçim günü

    3 kez ertelenen CHP Kadın Kolları Kurultayı bugün başladı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 17:21
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    CHP Kadın Kolları'nda seçim günü

    Koronavirüs önlemleri sebebiyle iki kez ertelenen CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı, bir kez de CHP Parti Meclisi toplantısının dün yapılması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

    3 kez ertelenen kurultay nihayet bugün başladı.

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #1

    AÇILIŞ KONUŞMASINI MEVCUT BAŞKAN YAPTI

    Bilkent Odeon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurultayda, açılış konuşmasını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı.

    Köse, kadının özgürleşmesinin, tali bir mesele değil çağdaş, adil ve özgür bir toplum olmanın birinci koşulu olduğunu belirtti.

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #2

    KAFTANCIOĞLU KONUŞMA YAPTI

    Kurultayda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir konuşma yaparken, resmi olarak adaylığını açıklayan Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka da partili kadınlara seslendi.

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #3

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #4

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #5

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #6

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #7

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #8

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #9

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #10

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #11

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #12

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #13

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #14

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #15

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #16

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #17

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #18

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #19

    CHP Kadın Kolları nda seçim günü #20

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