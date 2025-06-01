Çiğ süt üreticisine 5 yılda 19,1 milyar lira destek sağlandı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de çiğ süt üretimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı.

Bu üretimin yüzde 93,6'sını inek, yüzde 4'ünü koyun, yüzde 2,1'ini keçi ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTIŞTA

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı da bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 1 milyon 15 bin 647 tona çıktı.

Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 2 milyon 854 bin 383 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 431 bin 927 tona yükseldi.

TÜRKİYE ÜRETİMDE DÜNYADA 10'UNCU SIRADA

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü sırada yer alıyor.

Ülkede süt ve süt ürünleri tüketimi de kişi başına yıllık yaklaşık 263 litre olarak hesaplandı.

ÜRETİMDE VERİMLİLİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerin girdi maliyetlerine katkı sağlanması ve üretimin sürdürülebilirliği için çiğ süt desteklerine devam ediyor.

Çiğ sütte bu yıl uygulanmaya başlanan yeni destekleme modeliyle, temel desteklerin yanında yönlendirici ve verimlilik odaklı başlıklar ön plana çıkıyor.

ÜRETİM PLANLAMASININ TEŞVİK EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Böylece, kaliteli çiğ süt üretiminin artırılması, spekülatif piyasa hareketliliğinin önlenmesi, hayvancılık işletmelerinin gençleştirilmesi, kadınların üretimde aktif rol oynaması ve belirlenen bölgelerde üretim planlamasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıkça, hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli paya sahip aile işletmeleri, kadın, genç ve kalite kriterlerini sağlayan üreticiler ile ari işletmeler için ilave destek primi ödeniyor.

2024'DE YAKLAŞIK 5,5 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bu kapsamda, 2020'de üreticilere 2 milyar 229 milyon 750 bin lira çiğ süt desteği ödendi.

Bu tutar, 2021'de 2 milyar 337 milyon 150 bin lira, 2022'de 4 milyar 746 milyon 602 bin lira ve 2023'te 4 milyar 258 milyon 355 bin lira olarak gerçekleşti.

Üreticilere geçen yıl 5 milyar 517 milyon 772 bin lira destekleme ödemesi yapılırken, 2020-2024 dönemindeki destek tutarı 19 milyar 89 milyon 629 bin lira olarak kayıtlara geçti.