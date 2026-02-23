Denetimli serbestlik yükümlüleri kamu binalarını yeniliyor

Bartın’da denetimli serbestlik kapsamında boyacılık eğitimi alan yükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış cephelerini boyayarak hem meslek öğreniyor hem de kamuya ekonomik katkı sunuyor. Çalışmalar sayesinde geçen yıl yaklaşık 3 milyon lira tasarruf sağlandı.

50 YÜKÜMLÜYE BOYACILIK EĞİTİMİ

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, geçen yıl 50 yükümlüye iki ay süreyle boyacılık eğitimi verildi. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen kursun ardından kamu binalarının boyanması için yükümlülerden oluşan bir ekip kuruldu.

Ekip, il genelinde üniversite, okul ve spor tesisleri gibi kamu binalarının iç ve dış cephelerinde ücretsiz boya çalışması gerçekleştirdi.

13 BİN METREKARE BOYANDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Valilik, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla geçen yıl 13 bin 690 metrekare alanın boyandığını aktaran Şahin, bunun ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyon lira katkı sağladığını ifade etti.

Şahin, ara tatiller ve yaz dönemlerinde okullarda boya işlemlerinin yanı sıra temizlik, tadilat ve peyzaj çalışmalarının da yapıldığını kaydederek, “Bu faaliyetler hem kamu yararı sağlıyor hem de yükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sunuyor.” dedi.

"KURUMLAR MAKSİMUM FAYDA SAĞLIYOR"

Kamu kurumlarının bu hizmeti normal şartlarda hizmet alımı ya da personel istihdamıyla gerçekleştireceğine dikkat çeken Şahin, protokol kapsamında çalışmaların ücretsiz yürütüldüğünü belirtti.

Her çalışmanın somut kamu faydası sağladığını vurgulayan Şahin, uygulamanın yükümlülerin sorumluluk bilinci kazanmasına ve topluma uyum süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTEDE GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya da Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan iş birliği kapsamında üniversitede önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Üniversitede 4 bin metrekare kapalı alanın boyandığını, 20 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yapıldığını aktaran Akkaya, “Yükümlülerin girmediği fakülte neredeyse kalmadı. Bu çalışmalar hem işlerin hızlanmasını sağladı hem de ciddi bir kamu tasarrufu oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

HEM MESLEK HEM TOPLUMA KAZANDIRMA

Proje sayesinde yükümlüler mesleki beceri kazanırken, kamu kaynaklarının verimli kullanılması da sağlanıyor. Yetkililer, uygulamanın hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumlu sonuçlar verdiğini belirtiyor.