Denizli'de miras kavgası dehşet saçtı: Emekli polis hayatını kaybetti

- Denizli'de miras nedeniyle tartışan Mustafa Çavlı, kardeşi Muzaffer Çavlı'yı tabancayla vurdu.
- Ardından Mustafa Çavlı, aynı silahla intihar etti.
- Soruşturma devam ediyor.
Denizli'de miras kavgası kardeş kanı akmasına neden oldu.
11 şubat günü Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde 18.00 sıralarında emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mustafa Çavlı, tabancayla kardeşi Muzaffer Çavlı'yı göğsünden vurup, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EMEKLİ POLİS, TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Muzaffer Çavlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Muzaffer Çavlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Çavlı'yı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide kanlar içinde yerde yatarken buldu.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Çavlı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Çavlı'nın aynı tabancayla intihar ettiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Mustafa Çavlı'nın cenazesi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.