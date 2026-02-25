Eskişehir’de 'mobil' davulcu, görenleri şaşırttı

Eskişehir’de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular mesaiye başladı. Sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura uyandıran davulcular arasında, motosiklet sepetinde davul çalan bir kişi dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Yenibahçeler Sokak üzerinde görüntülenen davulcu, motosiklet sepetinde hızlı bir şekilde ilerleyerek davulunu çaldı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan bu ilginç yöntem, vatandaşların ilgisini çekti.

"MOBİL DAVULCU" SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Hızlı hareket eden ve sokakları kısa sürede tamamlayan davulcu için vatandaşlar, sosyal medyada “mobil davulcu” yorumunda bulundu. Geleneksel sahur davuluna modern ve pratik bir dokunuş getiren bu yöntem, Eskişehir’de Ramazan ritüellerine renk kattı.