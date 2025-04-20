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AA

Türkiye'de sıcak hava bolunu uçuşu yapılan bölgelerden biri olan Pamukkale'de, 19 şirket 40 balonla hizmet veriyor.

Yılın hemen hemen her günü havalanan balonlar hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri cezbediyor.

TURİSTLER BÖLGEYE GÜN DOĞMADAN GELİYOR

Sıcak hava balonuyla havalananlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi kuş bakışı gezme imkanı buluyor.

Travertenler bölgesindeki uçuş noktalarına servis araçlarıyla gün doğmadan gelen turistler, burada önce balonların şişirilmesini bekliyor.

2024'TE 162 BİN KİŞİ TURLARA KATILDI

Özel eğitim almış görevliler yardımıyla balonlara binenler, gün doğumunu ve beyaz travertenleri izleyip, Hierapolis Antik Kenti'nin ihtişamını farklı bir bakış açısıyla görüyor.

Bölgede 13 yıl önce başlayan balon turlarına ilgi artarak devam ediyor.

Pamukkale'de 2024 yılında 162 bin turist sıcak hava balon turuna katıldı.

"TURLARA ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN GELENLER İLGİ GÖSTERİYOR"

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, balon turlarına olan ilginin memnun edici olduğunu söyledi.

Turizmde balon, paraşüt, cayrokopter gibi hava araçlarının ilgi gördüğünü anlatan Otaklı, hava turlarına özellikle yurt dışından gelenlerin ilgi gösterdiğini kaydetti.

"KAPADOKYA'DAN SONRA EN FAZLA UÇUŞ YAPILAN ALAN PAMUKKALE'DİR"

Otaklı, ülkenin önde gelen turizm noktalarından Denizli'nin balon turizmiyle de ön plana çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'dan sonra en fazla balonla uçuş yapılan alan Pamukkale'dir. İnsanlar daha çok semadan Pamukkale'yi seyretmeyi çok arzu ediyor." dedi.

Kent turizminin hava araçlarıyla yapılan turlar sayesinde ivme kazandığını belirten Otaklı, "Pamukkale'deki balon turları turistler için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bunun Pamukkale turizmine ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Talep arttığı takdirde bunların önü açılacaktır." diye konuştu.

"BALONLAR ORTALAMA 45 DAKİKA HAVADA KALIYOR"

Bölgede balon turu hizmeti veren şirketin sahibi Nevzat Köse de ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Köse, balonların ortalama 45 dakika havada kaldığını belirterek, "2024 yılında 162 bin olan yolcu sayımızı 2025 yılında 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.