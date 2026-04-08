Dev zam pompalara yansıdı: İşte İl İl güncel benzin, motorin ve LPG fiyat listesi

8 Nisan 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları arttı, zamlı fiyatlar tabelalara yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

8 Nisan 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar geldi. Benzin litre fiyatı 59 kuruş artarken, motorin fiyatı 7,80 TL yükseldi.

Zam kararının ardından pompa fiyatları da güncellendi. Araç sahipleri güncel fiyatları merak ediyor.

İşte 8 Nisan 2026 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

