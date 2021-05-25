Diyarbakır'da zincirleme kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Kazaya beş otomobil karışırken, 2'si ölü 8 kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Yenihal Köprülü Kavşağı altında 07 DDY 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti.

Araç, karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savrulurken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 41 BS 244 plakalı ticari araç ve 21 BM 742 plakalı otomobil hasar gördü.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’si yapılan müdahalerle kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrası çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Temizlik, Karayolları ve TEDAŞ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da korkunç kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı VİDEO