Doğu Anadolu için kritik uyarı: 2011 Van depremi her şeyin bittiği anlamına gelmiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Leeds Üniversitesi ile yürüttükleri ortak çalışma kapsamında uydu radar interferometri tekniğiyle Türkiye genelindeki yer kabuğu hareketlerini anlık olarak izlediklerini söyledi.

Türkiye’nin aktif fay hatları bakımından yoğun bir coğrafyada yer aldığını hatırlatan Kutoğlu, bilinen 500’den fazla fayın yanı sıra henüz keşfedilmemiş kırıkların da bulunduğunu ifade etti. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan gerginlik haritalarında, yıllık bazda en yüksek stres birikiminin Van’ın doğusunda gözlendiğini vurguladı.

250 KİLOMETRELİK HATTA BÜYÜK DEPREM KAYDI YOK

İnceleme yapılan bölgede çok sayıda fay hattı bulunduğunu belirten Kutoğlu, bunlardan birinin de Çaldıran Fayı olduğunu söyledi.

Çaldıran Fayı’nın 1647 ve 1976 yıllarında kırıldığını ve geçmişte 7.3 büyüklüğünde depremler ürettiğini hatırlatan Kutoğlu, hattın güneyindeki Van bölgesinde ise 1881 ve 2011 yıllarında yıkıcı sarsıntılar yaşandığını kaydetti.

Ancak haritalarda dikkat çeken noktanın, 250 kilometre uzunluğundaki bir alanda büyük bir deprem kaydının bulunmaması olduğunu belirten Kutoğlu, bu hattın homojen biçimde yüksek gerilim taşıdığına işaret etti.

"6 ŞUBAT'TAKİ GİBİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR"

Prof. Dr. Kutoğlu, söz konusu 250 kilometrelik alanın baştan sona kırmızı renkte görünmesinin, fay sisteminin birbiriyle bağlantılı çalıştığını gösterdiğini ifade etti.

Bu durumun, Hatay merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde olduğu gibi uzun bir hattın aynı anda kırılma ihtimalini gündeme getirdiğini dile getiren Kutoğlu, “Bu biraz ürkütücü ama 250 kilometrelik hattın birlikte çalışması ihtimal dahilinde.” dedi.

Türkiye’de nüfusun büyük bölümünün batı bölgelerinde yaşaması nedeniyle genellikle batıdaki fayların gündeme geldiğini belirten Kutoğlu, ülke genelinde yaptıkları analizlerin Van’ın doğusundaki hattın en fazla gerilim biriktiren bölgelerden biri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

"ARKA PLANDA BÜYÜK BİR SİSTEM ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

2011 yılında Van’da meydana gelen depremin, bölgedeki riskin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Kutoğlu, o sarsıntının yalnızca sınırlı bir alanı etkilediğini ifade etti.

Kutoğlu, “2011’deki deprem küçük bir bölgeyi kapsıyordu. Ancak arka planda çok daha büyük bir fay sistemi çalışmaya ve enerji biriktirmeye devam ediyor.” diyerek Doğu Anadolu’daki söz konusu hat için dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.