Dolandırıcılık kontrolü: E-Devlet’ten sahte hat sorgulama adımları

Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan e‑Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınmasıyla pek çok konuyu herhangi bir devlet kurumuna gitmeye gerek kalmadan sorgulamanızı sağlıyor.

Çeşitli kamu hizmetlerini mobil uygulama ve internet üzerinden sorgulamanızı sağlayan bu uygulama kimlik bilgileriniz kullanılarak üzerinize kayıt edilen mobil hatlara da erişmenize yardımcı oluyor.

Özellikle son yıllarda en çok artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri arasında yer alan kimlik bilgileriniz kullanılarak sahte mobil oluşturma girişimini e-Devlet üzerinden yapacağınız sorgulama ile öğrenmeniz mümkün oluyor.

Bu yöntemle birlikte kimlik bilgileriniz kullanılarak üzerinize kayıt edilmiş tüm aktif telefon hatlarınızı görüntüleyebiliyor, sahte hat açılmışsa bunu anında fark edebiliyorsunuz.

SAHTE HAT AÇILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Çalınmış kimlik bilgileri ile yapılan dolandırıcılık işlemleri arasında yer alan sahte hat dolandırıcılığı birçok vatandaşı mağdur eden durumların başında geliyor.

Dolandırıcılar tarafından çıkartılan bu sahte hatlar, özellikle yasa dışı çağırılarda, banka dolandırıcılıklarında, kimlik avı saldırılarında veya kara para transferlerinde kullanabiliyor.

Bu durumları örneklendirecek olursak, açılan sahte hat ile banka müşteri hizmetlerini taklit eden sahte aramalar, açılan hat üzerinden banka hesabı bağlantısı, yasadışı faaliyetlerde kullanılması ya da yüksek fatura harcamaları gibi durumlar yaşanabilecek mağduriyetler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Atılan herhangi bir mesaj ya da yapılan bir çağrı gibi durumlarda hattın sizin adınıza kayıtlı olması ise çeşitli hukuki sorumluluklar doğmasına neden olarak şüpheli duruma düşmenize sebep oluyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MOBİL HAT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. Arama çubuğuna “Mobil Hat Sorgulama” yazın.

3. “BTK – Mobil Hat Sorgulama” hizmetine tıklayın.

4. Açılan ekranda adınıza kayıtlı tüm hatlar listelenir.

• Operatör (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone vb.)

• Hat türü (faturalı / faturasız)

• Numara bilgileri

5. Eğer listede sizin bilmediğiniz bir numara varsa, bu hattın sahte olarak açılmış olma ihtimali yüksektir.

e-Devlet tarafında sunulan bu ücretsiz hizmet yalnızca birkaç dakika sürüyor ve adınıza açılmış tüm hatları dakikalar içinde görüntülemenize olanak sağlıyor.

SAHTE HAT TESPİT ETMEN DURUMUNDA NE YAPMAN GEREKİR?

E-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğiniz sahte hat sorgulama neticesinde size ait olmadığını düşündüğünüz bir hat görmeniz durumda yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

İlk olarak hattın kayıtlı olduğu operatör ile iletişime geçmeniz gerekir. Operatörünüzden size ait olmadığınızı düşündüğünüz numaraya ait açılış belgelerini talep edin. Bu belgelerde size ait olmayan imza veya bilgi varsa hattın iptalini isteyin.

Bu durum Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç sayıldığından savcılığa şikayet etmeniz gerekir. Aynı zamanda resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık kapsamında da dava açma hakkına sahip olursunuz.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çevrim içi şikayet birimi üzerinden adınıza sahte hat çıkartıldığını belirterek resmi kayıt oluşturabilirsiniz.

Son olarak pek çok kamu hizmetinden yararlanmanıza olanak sağlayan e-Devlet uygulamasına giriş yaparken kullandığınız şifrenizi paylaşmaktan kaçının, kimlik fotokopinizi vermeniz gereken durumlarda fotokopi kağıdının üzerine “yalnızca …. İçin geçerlidir” ibaresini mutlaka ekleyin.

SAHTE HAT OLUŞTURULMASININ CEZASI NEDİR?

Kimlik bilgileriniz kullanılarak adınıza oluşturulan sahte hat üzerinden yapılan her türlü yasa dışı işlem ve dolandırıcılıktan direkt olarak siz şüpheli duruma düşersiniz.

Bu durumu önlemek için e-Devlet üzerinden gerçekleştireceğiniz sahte hat sorgulama işleminin ardından adınıza düzenlenmiş sahte bir hat bulunması durumu Türk Ceza Kanunu’na göre resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını doğmasına neden olur.

Bu suçu işleyen kişiler hakkında ise, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, maddi tazminat ve GSM operatörlerine para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir.

UZMANLAR BU NOKTALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar bu noktada yılda en az 2-3 kez e-Devlet üzerinden hat sorgulaması yapmanızın herhangi bir dolandırıcılık durumunu kısa sürede fark etmenize yardımcı olur.

Kimlik fotokopisi vermeniz gereken yerlerde mutlaka fotokopinizin üzerine “sadece şu işlem için geçerlidir” yazısını mutlaka ekleyin.

Hiçbir kurum sizden e-Devlet şifrenizi istemeyeceği için şifrenizi kimseyle paylaşmamaya dikkat edin.

Ve son olarak adınıza gelen faturaları mutlaka inceleyin kullanmadığınız bir hatta dair fatura fark etmeniz durumda dikkatlice inceleyerek gerekli kurumlara durumu bildirin.