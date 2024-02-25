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Ankara'nın köklü ve zengin kültürünü gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden Dostlar Konağı, Seymenlik geleneğini ve oyun havası kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Dostlar Konağı'ndaki renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Konağa misafir olan sanatçılar arasında Serdar Doğan, Ömer Faruk Bostan, Mustafa Taş, Seyit Yıldırım yer alırken programda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da bulundu.

"Ankara denince akla Seymen kültürü ışığında gelişen halk oyunları gelir"

Mumcu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’mızın tarihi ve kültürel bir öneme sahip Seymenlik ve oyun havası geleneğini sürdürerek gelecek kuşaklara taşıyan bir köprü işlevi gören Dostlar Konağı’na misafir olduk.



Ankara denince akla Seymen kültürü ışığında gelişen halk oyunları gelir.



Vazgeçilmez ilkeleri mertlik, cömertlik, bilgelik ve yiğitlik olan Seymenlerin her bir figürü derin anlamlar taşıyan oyunları, geçmişten günümüze kadar samimi geleneklerini ve kahramanlıklarını nesilden nesile aktararak Ankara’ya özgü kadim kültürümüzü doğru bir şekilde yaşatmaya devam ediyor.



Son dönemlerde Ankara oyun havası geleneğinin dejenere edilmiş haliyle Ankara kültürüne ve ahlaki hayatımıza uymayan bir şekilde gündemi meşgul eden olumsuz algılara karşı kadim Seymen kültürümüzü korumaya devam edeceğiz.



Gerçek Ankara kültürünü sonuna kadar yaşatan Dostlar Konağı Kurucu Başkanı Serdar Doğan ve “Grup Dostlar” ekibine sonsuz teşekkür ediyorum."