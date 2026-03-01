Düzce'de bir adam yolda bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

Düzce'nin kent merkezinde iftara kısa bir süre kala yolda yürüyen Serdal Şahin, sahipsiz bir çanta buldu.

Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda para olduğunu fark eden Şahin, vakit kaybetmeden Çatana Polis Merkezi'ne giderek durumu ekiplere bildirdi.

ÇANTAYI GÖREVLİLERE TESLİM ETTİ

Çantayı görevlilere teslim eden Şahin, paranın sahibinin bulunmasını talep etti.

Şahin'in bu duyarlı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çantanın Ramazan Dal'a ait olduğunu tespit etti.

PARA, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından polis merkezine davet edilen Dal'a, kaybettiği çantası ve parası eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Dal, örnek davranışından ve dürüstlüğünden dolayı Serdal Şahin'e teşekkür etti.