Düzce'de köy alanlarına yeni yollar açılıyor

İHA

Köylerde ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerin ana yollarındaki bakım onarım veya asfaltlama çalışmalarının yanı sıra köylerde yeni yol açma çalışmalarını da devam ediyor.

Köylülerin ulaşım sorunu yaşamaması için belirlenen alanlarda açılan yeni yolların kısa süre içerisinde düzenlenmesi de planlanırken, son açılan yol Çilimli Kırkharman Köyü Mezarlık içi yolunda gerçekleştirildi.

MEZARLIK ZİYARETLERİ DAHA GÜVENLİ OLACAK

Ekipler yapılan bu çalışma ile vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeyi hedefledi.