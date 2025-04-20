DHA

Edirne'de, gastronomi turizminin önemli bir parçası olan tava ciğerinin yanına sunulan ünlü Karaağaç acı biberi için üreticiler, mayıs ayında tarlalara girerek dikim yapmaya hazırlanıyor. Üretici Tunahan Ule, bu yıl, şehir dışından temin ettikleri biber fidelerinin fiyatının 6 ila 8 TL arasında değişmesi nedeniyle, kendi fidelerini yetiştirmeye karar verdi. Karaağaç bölgesinde 90 dekar alanda üretim yapan ve yılda 180 ile 200 ton arası ürün elde eden Ule, serasında yetiştirdiği fidelerle maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

"MALİYETLER ARTINCA KENDİ FİDEMİZİ YETİŞTİRELİM DEDİK"

Fidelerin maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirten Ule, şunları söyledi:

Bu yıl maliyetler çok arttı, bu yüzden fidelerimizi kendi seramızda yetiştiriyoruz. Şu an bir fide 6 TL'den başlıyor ve 8 TL'ye kadar çıkabiliyor. Biz tarlamızda 500 bin fide ekiyoruz. Eğer bu fideleri dışarıda temin etseydik, yalnızca fidelerin maliyeti 3 milyon TL'yi bulacaktı. Bu nedenle kendi seralarımızda yetiştiriyoruz.

Mayıs ayının ilk haftasında fidelerin toprakla buluşacağını belirten Ule, "Bu fide bir ayda bu boyuta geldi. 6-10 Mayıs arasında fidelerimiz toprakla buluşacak. Temmuz'un 15-16’sı gibi ise hasat yapacağız. Ardından, tava ciğerinin yanına çok yakışacak" diyerek üretim sürecini özetledi.