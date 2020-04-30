Şehrin işlek caddesinde yer alan 'Sevda Çeşmesi' heykelinin yıkılması şaşırttı.

Edirne'de 2008 yılında, dönemin Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi trafiğe kapatıldı, bir yıl sonra ise caddenin ortasına 'Sevda Çeşmesi' adı verilen heykel dikildi.

TURİSTLERİN FOTOĞRAF ÇEKİM NOKTASIYDI

Elinde güvercin tutan bir kadın ve erkek heykeli ile aslan figürlerinin bulunduğu çeşme, 11 yıldır çarşının ve kentin simgesi haline gelmiş, gelen turistlerin ise fotoğraf çekim noktası olmuştu.

Edirne'de CHP'li belediye heykel yıktı ViDEO

Koronavirüs salgınının ardından girişlerine sınırlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde, vatandaşların dolaşmasını önleme amaçlı kısa süre önce altyapı çalışmaları başlatılırken, önceki gün ise caddenin simgesi Sevda Çeşmesi heykeli belediye ekiplerince yıkıldı.

CHP'Lİ BAŞKAN AÇIKLAMA YAPMADI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, heykelin yıkım çalışmalarını inceledi ve konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Heykeli yaptıran eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ise, çeşmenin neden yıkıldığını bilmediğini belirterek, "Umarım yerine daha iyisini yaparlar, henüz neden yıkıldığını bilmiyorum." dedi.