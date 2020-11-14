Edirne’de ekmek zammı tartışmaları sona erdi

Buna göre, ekmeğin yine 1,5 TL'den satılması konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, 210 gram ekmeğin bugünden itibaren yine 1,5 TL'den satılması konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Cambaz, “Edirne fırıncısı kanuni yolla 06 Kasım 2021 tarihi itibariyle fiyat güncellemesini gerçekleştirmiştir. Bizler Edirne fırıncıları olarak kepenklerimizi kapatmamak için başvurduk. Ayrıca şehrimizdeki alt gelir grubunun yoğun olarak yaşadığı Kıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlar için bu süreçte fiyat geçişi olmadığı gibi 1.25 ve 1.50 TL olarak satışa devam edilmiştir.” dedi.

“ZAM KONUSUNDA HAKLIYDIK”

“Bugün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın daveti üzerine toplanmış olup konu ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır” diyen Cambaz, şöyle devam etti:

“Tabi bizi burada en çok zora sokan bağlı bulunduğumuz ticaret odası ve esnaf odasıdır. Esnafının yanında durmayan iki tane başkan devamlı bizi kötülediler. Bunun neticesinde bizi halkla, devletle karşı karşıya bıraktılar. Ama dediğimiz gibi biz girdi maliyetlerimizden dolayı bu olayda haklıydık.”

“SON BİR FEDAKARLIK YAPIYORUZ”

Devlet ve halkla karşı karşıya geldiklerini savunan Cambaz, “Oda başkanlarımız bu süreçte kesinlikle üyelerimizin arkasında durmamıştır. Biz devletimize, milletimize bağlı esnaf olarak, bugün itibariyle son bir fedakarlığa giriyoruz. Bugün itibariyle ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür. Dediğimiz gibi bu fırınının son fedakarlığıdır.” dedi.