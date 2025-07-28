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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 27 kaçak göçmen yakalandı.

İHA İHA
28.07.2025 02:12
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.

27 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, 2  İNSAN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Mahmut Ağa Çıkmazı'ndaki evde yapılan aramalarda 25 Irak, 1 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 2 çocuk ve 3 kadın da yer aldı.

Olayla bağlantılı olarak insan kaçakçılığı şüphesiyle biri Filistin uyruklu A.Ç., diğeri Türk vatandaşı S.H.A. gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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