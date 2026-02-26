Edirne’de taşkının bıraktığı izler havadan görüntülendi

Edirne’de günlerdir devam eden yoğun yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suların etkisiyle oluşan taşkının ardından bölgede etkiler sürüyor. Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyelerinde kısmi düşüş gözlenmesine rağmen, taşkının izleri birçok noktada devam ediyor.

Nehir yataklarına yakın yerleşim alanları, çiftlikler ve tarım arazilerinin büyük bölümü hâlâ suyla kaplı. Özellikle İpsala Ovası’nda taşkın sularının geniş alanlara yayıldığı, bazı tarım arazilerinde ciddi zararlara yol açtığı belirtildi.

MAHSUR KALAN HAYVANLAR İÇİN ÇALIŞMA

Bölgede mahsur kalan hayvanların tahliyesi için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı ve kırsal yaşamı olumsuz etkilediği görülüyor. Yetkililer, selin neden olduğu zararların boyutunu ortaya çıkarmak için bölgede incelemelerini sürdürüyor.