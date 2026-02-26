ŞOK’a uygun fiyata mobilyalar geliyor: Dolap, şifonyer, TV ünitesi…

Bu hafta sonu ŞOK Market, hem çocukları hem de yetişkinleri mutlu edecek fırsatlarla raflarını doldurdu. Marketin özel kataloğunda çocuklara yönelik dev bir Oyuncak Şenliği yer alıyor.

1.290 TL değerindeki puf koltuk çocuk odaları için ideal bir seçenek olurken, Sonic aksiyon figürü, uzaktan kumandalı 4x4 araç ve Mega Tır gibi popüler oyuncaklar da indirimlerle satışa sunuluyor.

Yetişkinler için de cazip fırsatlar bulunuyor. Slazenger spor giyim ürünleri rahatlık ve kaliteyi bir arada sunarken, 50 TL ve üzeri alışverişlerde Kasa Arkası Fırsatları devreye giriyor.

Clear Şampuan, Tat Ketçap ve Süper Maylo Dev Havlu gibi temel ihtiyaç ürünleri neredeyse yarı fiyatına sepetlere eklenebiliyor.

İşte ŞOK 28 Şubat aktüel katalog: