Ege Bölgesi'nde son 15 saatte 19 deprem

İHA

Ege Bölgesi ve çevresinde son 15 saat içinde art arda yaşanan depremler dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Aydın, Muğla, İzmir ve Ege Denizi açıklarında toplam 19 sarsıntı kaydedildi. Depremlerin büyük kısmı düşük şiddette gerçekleşti ve herhangi bir olumsuz duruma yol açmadı.

EN BELİRGİN SARSINTI, GERMENCİK'TE

Günün en belirgin sarsıntısı ise saat 15.58’de Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Ancak yetkililer, kent genelinde can ya da mal kaybının söz konusu olmadığını açıkladı.

Uzmanlar, bölgedeki bu tür hafif sarsıntıların normal olduğuna dikkat çekerken, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.