Ege'de çok uluslu tatbikat: Anadolu Yıldızı 2025 başladı

AA & Ensonhaber

Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında icra edilen "Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı"nın ilk aşaması resmen başladı.

Tatbikatın deniz safhası, İzmir Limanı’ndan hareket eden ve basın mensupları ile seçkin gözlemcileri taşıyan TCSG Umut gemisinde yapılan bilgilendirme ile start aldı. Brifinge Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da katıldı.

Tatbikatta, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri görev alıyor. Senaryolar, Sakız ve Midilli adaları arasında kalan uluslararası sularda uygulanacak.

YANGIN ÇIKAN TİCARET GEMİSİNDEKİ GÖÇMENLERİ KURTARMA SENARYOSU

İlk senaryo kapsamında, yangın çıkan ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ticaret gemisindeki düzensiz göçmenlerin kurtarılması ve yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Tatbikatın bu safhasında; Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı, bir helikopter ve bir nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri’nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ise dört bot, iki helikopter, bir uçak ve iki kurtarma gemisi görev yapacak.

11 ÜLKE KATILIYOR

Tatbikat, aralarında NATO üyesi ülkelerin de bulunduğu 11 farklı ülkeden gelen askeri gözlemciler tarafından yerinde takip ediliyor. Türkiye’nin arama kurtarma kapasitesini ve çok uluslu iş birliği yeteneğini sergilemesi açısından önem taşıyan tatbikat, aynı zamanda Ege’deki güvenlik iş birliğinin de vitrini niteliğinde.