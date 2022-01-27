Ekrem İmamoğlu’na laf attı: Balık değil, serum yediler

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek “Nevşehir'de ekiplerimiz balık yemek yerine, serum yiyerek 48 saattir görevinin başında” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile beraber İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıkgöz ve beraberindeki heyet, karla mücadelenin yapıldığı Köçektaş köyüne giderken yolda mahsur kalan bir kadına da yardım etti.

“VATANDAŞ YOLDA KALMASIN”

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün aracını iten Açıkgöz, sürücünün yoluna devam etmesini sağladı.

Açıkgöz, “Vatandaş yolda kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti kimseyi asla yolda bırakmaz.” dedi.

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“BALIK DEĞİL, SERUM YEDİLER”

Köçektaş köyünde karla kaplı yolları temizleyen ekibe meyve ikramında bulunan Açıkgöz, karla mücadele ekiplerinin 48 saat karla mücadele ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yoğun kar yağışı sırasında Sarıyer’de bir balıkçı restoranında görüntülenmesine tepki gösteren Açıkgöz, “Bu kardeşlerimiz uykusuzluğu gidermek için dün gece serum yiyerek kesintisiz 48 saattir çalışıyorlar. Bazıları gibi gidip balıkçıda balık yemediler ama gidip serum yediler ayakta kalabilmek için. Ben bütün ekibi tebrik ediyorum.” dedi.