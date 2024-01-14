Elazığ'da trafikte "Önce Yaya" uygulaması Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Önce Yaya’ uygulaması yapıldı.

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İHA

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son düzenlediği etkinlikle 'Öne Yaya' temasını vurgulayarak şehir merkezindeki yaya güvenliğine dikkat çekti.

Trafik ihlali yapan sürücüler uyarıldı

Yaya yoğunluğunun yoğun olduğu 3 farklı noktada gerçekleştirilen uygulama kapsamında, trafik ihlali yapan araç sürücülerine ekipler tarafından uyarılarda bulunularak, özellikle yaya geçitlerinde yayaların öncelikli olduğu konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yayalarla ilgili sürücülerin farkındalığı sağlandı

Bu anlamlı etkinlik, şehir genelinde trafik güvenliği ve yayaların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyerek toplumun bu önemli konuda daha bilinçli hareket etmesine katkı sağladı.

Her yıl bin yaya geçidinde trafik kazası yaşanıyor

Yaya geçidinde trafik kazaları, trafik kazalarının en yaygın türlerinden biridir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1.000 yaya geçidinde trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların yaklaşık %80'i, sürücülerin yayalara öncelik vermemesi nedeniyle gerçekleşmektedir.

Yaya geçidinde trafik kazalarının başlıca nedenleri şunlardır:

Sürücülerin yayalara öncelik vermemesi



Yayaların yaya geçidini dikkatsizce kullanması



Yaya geçitlerinin yetersizliği

Sürücülerin yayalara öncelik vermemesi, yaya geçidinde trafik kazalarının en yaygın nedenidir. Sürücüler, yaya geçidinde yaya varsa yavaşlamalı veya durmalıdır. Yaya geçidinde yaya yoksa bile, sürücüler yaya geçidinin yakınında yavaşlamalı ve yaya geçidini kullanan yayalara dikkat etmelidir.

Yayaların yaya geçidini dikkatsizce kullanması da yaya geçidinde trafik kazalarının bir başka nedenidir. Yayalar, yaya geçidini kullanırken dikkatli olmalı ve karşıya geçmeden önce trafik durumunu kontrol etmelidir. Yayalar, yaya geçidini kullanmadan önce önce sağa, sonra sola bakmalı ve karşıya geçmek için uygun bir an beklemelidir.

Yaya geçitlerinin yetersizliği de yaya geçidinde trafik kazalarının bir nedeni olabilir. Yaya geçitleri, yayaların karşıya geçmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ancak, bazı yaya geçitleri yetersizdir. Örneğin, bazı yaya geçitleri yeterince görünür değildir veya yayalara yeterli alan sağlamamaktadır.

Yaya geçidinde trafik kazalarını önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Sürücülere yayalara öncelik vermeleri konusunda eğitim verilmelidir.



Yayalara yaya geçidini nasıl kullanacakları konusunda eğitim verilmelidir.



Yaya geçitleri daha görünür hale getirilmelidir.



Yaya geçitleri, yayalara yeterli alan sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)