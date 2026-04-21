Emekliye "temmuz" müjdesi: O zammı garantiledi! İşte oranı...

2026 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %12,19 oranında zam yapıldı.

Şimdi ise emekliler, temmuz ayını bekliyor...

Milyonlarca emeklinin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrildi.

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı da şekillenmeye başladı.

Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışında belirleyici olan bu veriler, “Emekli zammı ne kadar olacak?” ve “3 aylık enflasyon farkına göre artış yüzde kaç?” sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

İşte, emeklilerin şimdiden garanti zam oranı...

3 AYLIK ZAM ORANI

Enflasyon 2026 Ocak ayında aylık %4,84; Şubat'ta yüzde 2,43; Mart'ta yüzde 1,94 arttı.

SSK ve Bağ-kur emeklileri için 3 aylık enflasyona göre hesaplanan zam oranı %10.04 oldu.