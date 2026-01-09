Erzincan’da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı Erzincan’da 2025 yılı boyunca 2 bin 605 gıda işletmesinde 6 bin 57 denetim yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye toplam 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

Göster Hızlı Özet Erzincan'da 2025 boyunca 2 bin 605 işletmede 6 bin 57 gıda denetimi yapıldı.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL ceza kesildi.

275 numuneden 13'ü mevzuata aykırı bulundu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi. 56 İŞLETMEYE 4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. İç Haber Haberleri Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Karaman'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BUDO’da olumsuz hava engeli: 6 sefer iptal edildi