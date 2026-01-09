Abone ol: Google News

Erzincan’da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı

Erzincan’da 2025 yılı boyunca 2 bin 605 gıda işletmesinde 6 bin 57 denetim yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye toplam 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 07:37
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

56 İŞLETMEYE 4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

