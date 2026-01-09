Erzincan’da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı

- Erzincan'da 2025 boyunca 2 bin 605 işletmede 6 bin 57 gıda denetimi yapıldı.
- Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL ceza kesildi.
- 275 numuneden 13'ü mevzuata aykırı bulundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.
56 İŞLETMEYE 4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA
Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.