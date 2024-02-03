Erzincan'da gökyüzünde kahvaltı keyfi yapan paraşütçü bu sefer ölümden döndü Erzincan'da özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü yeni gösterisini yapmaya çalışırken ölümden döndü.

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İHA

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotluğu yapan 32 yaşındaki Hasan Kaval ile arkadaşı geçtiğimiz günlerde paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı.

Kaval ve arkadaşı kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

Ölümden döndü

Kaval'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu.

Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı.

Kaval ise şans eseri herhangi bir yara almadan kazayı atlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)