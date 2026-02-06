Erzincan'daki depremin ardından köy yoluna kaya düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, merkez üssü olan Hakbilir köyünde ve çevresinde saha taraması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde köy yerleşim alanlarında ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

YOL GÜZERGAHINDA KÜÇÜK ÇAPLI KAYA DÜŞMELERİ

Başkan Bayram, köy yolu üzerinde dağdan kopan kayaların bulunduğunu, ancak düşmelerin küçük çaplı olduğunu ifade etti. Yerleşim alanlarında ise yalnızca bazı yapılarda yüzeysel çatlakların tespit edildiğini aktardı.

"HERHANGİ BİR CİDDİ SORUN YOK"

Köy merkezinden açıklama yapan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda depremin merkez üssü olan Kemah Hakbilir köyündeyiz. Çok şükür ciddi bir problem yok. Ufak tefek çatlaklar var, onun dışında herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Yol üzerine dağdan kopan kayalar düşmüş durumda ancak köy merkezinde riskli bir durum gözükmüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Depremin ardından bölgede saha kontrollerinin sürdüğü, yol güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı ve ekiplerin olası risklere karşı teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.