Erzurum’da karla mücadele ekipleri dondurucu soğukta yolları açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin en sert geçtiği kentlerden Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme, kar taşıma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, ekipler donan iş makinelerini ve yakıt sistemlerini çalışır hale getirmek için ekstra çaba harcıyor.

YÜZLERCE KAMYON VE TONLARCA TUZ SAHADA

Gün boyunca toplanan kar, yüzlerce kamyonla şehir dışına taşınıyor, buzlanmaya karşı ise tonlarca tuzlama yapılıyor. Telsiz sistemleri aracılığıyla gelen ihbarlar anında değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ekipler yönlendiriliyor. Merkez ve kırsal bölgelerde görev yapan ekipler, kış şartları sona erene kadar 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

800 PERSONEL, 1531 YERLEŞİM YERİNE HİZMET

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Atasever, 300 kamyon ve iş makinesiyle toplam 6 bin 200 kilometrelik yol ağına hizmet verdiklerini söyledi. Atasever, “Personelimiz merkezde 3, kırsalda 2 vardiya halinde çalışıyor. Vatandaşımızın mağdur olmaması için sıfırın altında 30 derecede görev yapılıyor.” dedi.

KARI HAVADAYKEN YAKALIYORLAR

Atasever, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Tabiri caizse karı havada yakalıyoruz.” ifadelerini kullandı. Şantiye şefi Mustafa Taş ise iş makinelerine yakıt sağlama ve kar küreme işlemlerindeki zorluklara rağmen ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu anlattı.

SAHADA ZORLU KOŞULLAR, SICAK ÇAY MOLASI

Taş, ekiplerin soğukta depoları ısıtarak, hortumları çözdürerek ve çay servisiyle desteklenerek görevlerine devam ettiğini ifade etti. “Bazen mazot yolda donuyor, ekipler hortumu ısıtıyor ve tekrar çalışmalara devam ediyor. Zor ama alışkınız.” dedi.