Eskişehir'de baba-oğlu darbederek bıçaklayan 3 kişiye tutuklama

- Eskişehir'de, baba ve oğluna saldıran 3 kişi tutuklandı.
- Okul bahçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklandı, babası Mehmet M.K. darp edildi.
- Şüpheliler D.G., E.D., ve E.T., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine gönderildi.
Vahşi olayın adresi Eskişehir..
Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde dün, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedilmişti.
Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
HUSUMETLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin M.S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.
3 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.