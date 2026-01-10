Eskişehir'de baba-oğlu darbederek bıçaklayan 3 kişiye tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vahşi olayın adresi Eskişehir..

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde dün, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedilmişti.

Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HUSUMETLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin M.S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.