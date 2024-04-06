DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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