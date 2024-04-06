Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)