Abone ol: Google News

Galatasaray, Juventus’a karşı 3. galibiyetini elde etti

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelirken, 3. galibiyetini elde etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 23:13
Galatasaray, Juventus’a karşı 3. galibiyetini elde etti
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 7. karşılaşmalarında Juventus'a karşı 3. galibiyetini aldı.
  • Galatasaray, Juventus'a karşı sahasında oynadığı maçlarda yenilmezliğini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY, JUVENTUS KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı.

Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

İç Haber Haberleri