Giresun’da heyelan riskine karşı okulda önlem

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmalar kapsamında dik yamaçta kademelendirme (palye) uygulaması yapıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen teknik müdahaleyle toprak baskısının hafifletildiği, olası bir heyelanın önüne geçildiği ifade edildi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLDU

Yetkililer, teknik standartlara uygun olarak tamamlanan çalışmaların okulun fiziki yapısını koruma altına aldığını ve öğrenci ile personelin güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

Yoğun yağışların oluşturduğu riskin hızlı müdahaleyle bertaraf edildiği belirtilirken, eğitim ortamında güvenliğin yeniden tesis edildiği kaydedildi.

"EĞİTİM KURUMLARINA ANINDA MÜDAHALE"

Açıklamada, can güvenliğinin öncelik olduğu ifade edilerek eğitim kurumlarını tehdit eden her türlü riske karşı anında müdahale edildiği bildirildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.