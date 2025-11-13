Görünmeyen Üniversite: Mehmed Zahid Kotku

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun yıllar vaaz verdiği İskender Paşa Camii’nde birçok kesimden on binlerce insanı irşad eden Zahid Kotku Hazretleri, yazılı türde pek çok eser bırakırken yetiştirdiği insanlarla öne çıktı.

Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğanbaşta olmak üzere, siyaset camiasından bir çok isme hocalık yapan, üstün ahlak ve faziletiyle hatırlanan Mehmed Zahid Kotku hocaefendi, 13 Kasım 1980 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştu.

Birçok alandaki hizmetleri neticesinde ‘Görünmeyen Üniversite’ olarak bilinen Kotku Hazretleri, vefatının 44. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

Mehmed Zahid Kotku kimdir?

Ömrünü İslam yolunda harcayarak vefat eden Mehmed Zahid Kotku hocaefendi, 1897 yılında Bursa’da doğdu. İlkokulu Bursa Oruçbey İbtidâîsi’nde okudu. Ortaöğretimi Maksem İdâdîsi ve Bursa Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde gören Hocaefendi, o sıralarda başlayan Birinci Dünya Harbi nedeniyle on sekiz yaşında askere gitti.

Uzun zaman askerlik yaptığından dolayı tehlikeli günler ve hastalıklar yaşadı. Ordunun Suriye’den çekilmesiyle birlikte zor da olsa İstanbul`a döndü. İstanbul’da yazıcı olarak askerliğine devam etti. Askerlik sebebiyle İstanbul`da kaldığı zamanlarda dini toplantılara, özel derslere ve camilerdeki vaazlara devam etti.

Hocaefendi, daha sonra bir dönem Bursa’da imam-hatiplik yapsa da İstanbul’a döndü ve vefatına kadar “görünmeyen üniversitesi”nde sayısız öğrenci yetiştirdi.

Mehmet Zahid Kotku, insan eğitimini esas almış, kendini fertlerin iç dünyalarının zenginleştirilmesine adamıştı. Görev yaptığı camilerde her pazar ikindi namazının ardından Râmûzü’l-eḥâdîs̱ dersleri vermiş, cuma vaazları ve önemli günlerdeki konuşmaları yanında özel sohbetleriyle de halkı eğitmeye çalışmıştır.

Vaaz ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal problemleriyle ilgili görüşlerini de ifade etmiş, bu tavrıyla bilhassa üniversite öğrencileri üzerinde etkili olmuştur. Eğitim ve yardımlaşma amaçlı bazı vakıflar onun tavsiyesi üzerine kurulmuş, ayrıca birçok hayır kurumunun tesisine vesile olmuştur.

(Mehmed Zahid Kotku'nun Süleymaniye camii haziresindeki kabri)

Hac dönüşünde Rahman'a kavuştu

Hayatının son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren Kotku Hoca, şiddetli ağrısı olmasına rağmen sohbetlerine devam etti. 1979 yılının yazında uzunca bir süre kalmak için gittiği Hicaz`dan 1980 senesinin Şubat’ında ağır hasta olarak döndü. Dönüşünden bir ay sonra ameliyat edildi ve yavaş yavaş düzeldi. Öyle ki ağır hasta dönüp ameliyat olduğu 1980 senesinin Ramazan orucunu aksatmadan tuttu.

Teravih namazını hatimle kılan Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi, sohbetlerini de bırakmadı. Aynı sene, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Fakat hastalığı tekrarladı ve hac vazifesini güçlükle tamamladı.Peygamberimiz’in (s.a.s.) kabrini ziyaret ettikten sonra Kasım 1980`de ağır hasta olarak İstanbul`a döndü ve bir hafta sonra 13 Kasım 1980 Perşembe günü öğleye yakın vefat etti.