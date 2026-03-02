Mut’ta kayısı ağaçları baharın müjdesini verdi

Mersin’in Mut ilçesi, yılın sadece üç ayında kış mevsimi yaşarken, kayısı ağaçlarının erken çiçek açması baharın habercisi oldu. Türkiye’nin sofralık kayısının yüzde 85’inin üretildiği ilçede, don olayı yaşanmazsa bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Bahçe sahibi İsmail Kaplan, ağaçlardaki çiçek bolluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

Hava şartları nedeniyle sıcaklıklar yükseldi, kayısılar erken çiçek açtı. Ancak son birkaç gündür yaşanan soğuklardan dolayı endişeliyiz. İnşallah bir şey olmaz. Bahçelerimiz bembeyaz görünüyor. Sulama, çapalama, budama ve gübreleme derken her dönüm büyük emek istiyor.

ÜRETİCİLER, DON TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ

Uzmanlar ve üreticiler, havaların yeniden soğuması durumunda çiçeklerin dona karşı hassas olduğunu belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İlçedeki kayısı bahçeleri, hem görsel şölen sunuyor hem de yüksek rekolte beklentisiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Mut’ta kayısı bahçelerinin beyaza bürünmesi, ilçede baharın erken geldiğinin ve çiftçiye umut verdiğinin en somut göstergesi oldu.