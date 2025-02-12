Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından yeni atama kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, hakim ve savcıların yeni görev yeri belli oldu..

255 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı gereğince 255 hakim ve savcının ataması gerçekleşti.

Yeni görev yerleri belli olan hakim ve savcılar şu şekilde:

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