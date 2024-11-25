Hakkarili dördüzlere doğum günü sürprizi

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin, 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran dördüz bebekleri, bu yıl 5 yaşına girdi. 31 haftalık prematüre olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 erkek ve 1 kız bebek, Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde yapılan 2 aylık tedavi süreciyle sağlıklarına kavuşmuştu.

DÖRDÜZLERE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verilen dördüzlerin 5. doğum günü için Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, özel bir sürpriz düzenledi. İlçenin Esentepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında dördüzlerle buluşan Özdil, çocukların doğum günlerini kutladı.

BABA BARTIN: "BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Baba Nurettin Bartın, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: