Ülke genelinde şiddetli rüzgarlar etkili olacak: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyreden sıcaklıklar gözleniyor.

Ancak batı kesimlerde yağışlı ve rüzgarlı bir başlangıç sonrası sıcaklıklarda dalgalanmalar bekleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILIYOR

Bugün, ülkenin batı kesimleri parçalı çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak.

Marmara ve Ege'nin batısında şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuzey Ege ve Güney Ege'de de denizler için yapılan fırtına uyarısı, cumartesi sabahına kadar etkili olacak.

SICAKLIKLAR TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Cumartesi günü, batıdan başlayarak sıcaklıkların tekrar düşüşe geçmesi bekleniyor.

Yağışların yer yer devam edeceği, ancak genel olarak batı bölgelerde azalacağı öngörülüyor.

İç ve kuzey kesimlerde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Pazar günü sıcaklıklarda hissedilir şekilde düşüş bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağmurlu veya karla karışık yağmurlu geçişler öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de ise daha serin bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi günü havanın stabil kalması bekleniyor.

Ancak batı ve iç kesimlerde soğuk havanın devam edeceği öngörülüyor.

Yer yer pus ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ORANI DÜŞECEK

Salı günü genel olarak parçalı bulutlu, yer yer puslu hava bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yağış beklentisinin ise yurt genelinde düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

20 Şubat Cuma:

21 Şubat Cumartesi:

22 Şubat Pazar:

23 Şubat Pazartesi:

24 Şubat Salı: