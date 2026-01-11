Abone ol: Google News

Hazırlıklı olun! Saatler kaldı: İstanbul'da 06.00'dan itibaren...

Megakent'te beklenen kar yağışı için AKOM'dan haber geldi. Beyaza bürünmesi beklenen kent için kritik saat belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 13:25
  • İstanbul'da Pazartesi günü 06.00'dan itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
  • AKOM, kar yağışının etkisinin artacağını belirtirken vatandaşlara hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.
  • İş yerleri için de uzaktan çalışma imkanı gündeme getirildi.

Günlerdir gelen kar uyarısı için son saatler...

İstanbul'u beyaza bürümeye hazırlanan kar yağışı yola çıktı.

AKOM'dan gelen uyarılar, net saati de verdi.

Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.

BAŞLIYOR

AKOM, İstanbul’da yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini, karın sabah 06.00’dan itibaren il genelinde etkisini artıracağını duyurdu.

Vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğinin altı çizilirken, iş yerleri için de uzaktan çalışma imkanına değinildi.

